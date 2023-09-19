İzmir'de çıkan kavgada market çalışanı yaralandı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, çıkan kavgada bir markete sığınan hasımlarını vurmak isterken market çalışanı N.T.'yi yaralayıp, onu hastaneye götürenler arasındaki hasımlarının babası D.A.K.'yı da ağır yaralayan şüpheliler K.A. ve H.H., polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen 17 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 9603 Sokak'ta başladı. Yaklaşık bir ay önce yaşanan kavga nedeniyle arasında husumet bulunan T.K. ile K.A. ve H.H. sokakta karşılaşınca çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirine ateş açan husumetlilerden T.K., kaçarak yakındaki bir markete sığında. Bu sırada T.K.'yı takip ederek markete giren iki şüphelinin açtığı ateş sonucu olayla ilgisi bulunmayan market çalışanı N.T. yaralandı. Saldırganlar kaçarak uzaklaşırken, silah sesleri üzerine olay yerine T.K.'nın babası Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı D.A.K. ve yakınları geldi. Yaralı N.T., T.K. ve yakınları tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

HASTANE ÖNÜNDE İKİNCİ ÇATIŞMA

Olayı gerçekleştiren K.A. ve H.H., motosikletle takip ettikleri husumetlilerin arkasından hastaneye gelerek bir kez daha tabancalarla ateş açtı. Hastane önünde ikinci kez yaşanan silahlı kavgaya hastanede görevli polis memuru ile mahalle bekçileri müdahale etti. Polis ve bekçilerin silahla müdahale ettiği olayın ardından iki şüpheli motosikletle kaçtı. Buradaki saldırıda ise T.K.'nın babası D.A.K. ağır şekilde yaralandı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Her iki yaralanın tedavisi sürerken, olayın ardından motosikletleriyle kaçan şüpheliler K.A. ve H.H., Asayiş Büro ekipleri tarafından bugün yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.