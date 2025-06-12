İzmir'de Çiftlikte Yangın: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

İzmir'de Çiftlikte Yangın: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
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Ödemiş ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında ağır yaralanan 1 yaşındaki Suriye uyruklu bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında, ağır yaralan Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.30 sırlarında Ödemiş ilçesine bağlı Karadoğan Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftliğin müştemilat bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken soğutma çalışmaları sırasında içeride Muhammed Mana (1) isimli bir bebeğin bulunduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı bebek, ambulansla önce Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, ardından ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangında vücudunda yanıklar oluşan Suriye uyruklu Muhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, yangın esnasında Muhammed Mana'nın anne ve babasının evde olmadığı, 1 yaşındaki bebek ve diğer 2 çocuklarını aynı müştemilatta yaşadıkları öğrenilen başka bir Suriyeli aileye teslim ederek çalışmak için İzmir'e gittikleri öğrenildi. Çiftlik sahibi H.B. ve bebeğin anne babası, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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