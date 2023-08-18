İzmir'de cep telefonu gaspı şüphelisi polis tarafından vuruldu

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş yerindeki Kongo uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikten sonra kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerine silah doğrultması sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yanında tabanca bulunan B.A. (26), nargile malzemelerinin satıldığı bir iş yerine girerek, müşteri olduğu öğrenilen Kongo uyruklu H.F.'nin cep telefonunu silah zoruyla gasbetti. Olayı gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin geldiğini gören B.A., suç aleti ile birlikte kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan B.A., ekiplere tabanca doğrultunca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.