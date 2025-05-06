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İzmir'de Çatı Katında Yangın Paniği

İzmir'de Çatı Katında Yangın Paniği
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, fakat durum çevrede paniğe neden oldu.

Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen veya yaralanın olmadığı olay çevrede paniğe neden oldu.

Olay, bu sabah saatlerinde Gülyaka Mahallesi 2967 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir evin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürülürken çatı katında maddi hasar meydana geldi. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - 3.Sayfa
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