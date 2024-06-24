İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Karısını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs, polisin 240 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı. Şahsın tutuklu bulunduğu Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar edip, eşinin yaşadığı eve geldiği ortaya çıktı.

Olay, 22 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk annesi Gülsüm Mertoğlu (33), boşanma aşamasındaki kocası S.M. (38) tarafından kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. S.M. kaçarken, yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Mertoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Karısını öldürmek için cezaevinden kaçmış

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıplara karışan S.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu cinayet zanlısı S.M.'nin Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar edip, eşinin yaşadığı Konak'taki eve geldiği ve cinayeti işlediği ortaya çıktı.

240 saatlik kamera kaydı izlendi

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, 240 saatlik kamera görüntüsünün izlenmesi ve teknik çalışmalar sonucunda S.M.'nin Ballıkuyu semtinde saklandığını tespit etti. Bölgede gerçekleştirilen geniş çaplı uygulamada metruk binaların kontrolünde zanlı yakayı ele verdi. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan S.M., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR