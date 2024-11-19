Çocuğunun boğazına bıçak dayayan babadan "pes" dedirten ifade

Burdur'da ikamet eden boşanma aşamasındaki eşi F.A.'yı görüntülü arayarak 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayayan baba Ş.A'nın (32) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

KENDİNİ "VİDEO ESKİ" DİYEREK SAVUNDU

Ş.A'nın ilk ifadesinde videonun "eski" olduğunu öne sürerek suçlamaları reddettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A, basın mensuplarının sorularına "Ben kimseye bir şey yapmadım." diyerek yanıt verdi.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Çiftin çocukları, bıçaklı tehdide maruz kalan 3 yaşındaki B.A. ile Y.C.A. (7) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Çocuk Yurdunda korumaya alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de Ş.A. boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak tehditler savurmuştu. Konuşmada çocuğunun boğazına ekmek bıçağı dayayan adam eşine, "Mahkeme günü seni öldüreceğim" demişti. Çocuğunun korkmasına ve ağlamasına aldırmayan Ş.A'nın görüntüleri sosyal medyada infial yaramıştı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Ş.A. İzmir Karabağlar'da gözaltına alınmıştı.