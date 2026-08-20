İzmir'de Asayiş Operasyonlarında 131 Aranan Şahıs Yakalandı, 74'ü Tutuklandı

İzmir'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında aranan 131 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 74'ü tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetim ve operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından 10 - 16 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmalarda, suç ve suçlulara ağır darbe vuruldu. Yapılan aramalarda; 5 kilo 124 gram narkotik madde, 3 bin 666 adet uyuşturucu hap ve 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu ile tavizsiz mücadele

Çalışmalar kapsamında uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. Ekiplerin titiz takibi ve baskınları sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 şüpheliye, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan ise 106 şahsa adli işlem uygulandı.

Aranan 131 şahıs yakalandı

Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 131 aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 74'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı