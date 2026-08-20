Haberler

İzmir'de Asayiş Operasyonlarında 131 Aranan Şahıs Yakalandı, 74'ü Tutuklandı

İzmir'de Asayiş Operasyonlarında 131 Aranan Şahıs Yakalandı, 74'ü Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş operasyonlarında 131 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 74 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 5 kilo 124 gram narkotik madde, 3 bin 666 uyuşturucu hap ve 4 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uyuşturucu tacirleri ve suçlulara yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

İzmir'de polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında aranan 131 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 74'ü tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetim ve operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından 10 - 16 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmalarda, suç ve suçlulara ağır darbe vuruldu. Yapılan aramalarda; 5 kilo 124 gram narkotik madde, 3 bin 666 adet uyuşturucu hap ve 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu ile tavizsiz mücadele

Çalışmalar kapsamında uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. Ekiplerin titiz takibi ve baskınları sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 şüpheliye, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan ise 106 şahsa adli işlem uygulandı.

Aranan 131 şahıs yakalandı

Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 131 aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 74'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı

Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğruysa yer yerinden oynar! Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas

Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas
Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti

121 yıllık Galatasaray tarihinde onun gibisi yok
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

'Türkiye’yi satın alırım' deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Operasyonda gözaltına alınan iş insanının test sonucu belli oldu
Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı

İşte Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler bunlar
Ceyda'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Kazadan sadece 2 dakika önce...

Ceyda'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Sadece 2 dakika önce...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe yıllar sonra favori