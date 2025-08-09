İzmir'de Belediyeye Ait Yüzme Havuzunun Mührü Kırılarak Yeniden Açılması Tartışma Yarattı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hijyen şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kapatılan belediyeye ait yüzme havuzu, belediye şirketi yönetimi tarafından mühür kırılarak tekrar hizmete sokuldu. Bu durum, sağlık ekipleri tarafından tespit edilerek resmi tutanakla kayda geçirildi.

Karabağlar Belediyesine ait olan ve Uzundere'de bulunan Aqua Yaşam Yüzme Havuzu, 'uygun fiyat ve kaliteli hizmet' sloganıyla mayıs ayında yeniden açıldı. Yapılan rutin su numunesi incelemesinde ise havuz suyunun hijyen standartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü, havuzun kapatılmasına ve kapıların mühürlenmesine karar verdi.

Belediye mührü kırdı, havuzu gizlice açtı

Ancak belediye şirketi yönetiminin mühürleri kırarak tesisi hafta sonunda tekrar açtığı tespit edildi. Sağlık müdürlüğü ekipleri ise, olayı yerinde inceleyerek mühür kırılmasını belgeledi ve olay resmi tutanakla kayda geçirildi.

Konunun sorumluları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. - İZMİR