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İzmir'de Belediye Otobüsünde Kavga: Bıçaklama Anı Görüntülendi

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İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde tartışan iki kişi arasında çıkan kavga sırasında bir kişi bıçakla yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde tartışan iki kişi kavga etti. Kavga esnasındaki bıçaklama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan 23 numaralı Uzundere Konak hattı otobüsünde S.U.(44) ile Ş.S.(64) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi birbirine girdi. Bu esnada Ş.S. elindeki bıçakla S.U.'yu yaraladı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bıçaklı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralanan kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bıçaklama anı böyle görüntülendi

Öte yandan, yaşanan korku dolu anlar otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüde, iki kişinin laf dalaşı yaptığı, bu esnada Ş.S.'nin kavga ettiği kişiyi bıçaklamakla tehdit ettiği, ikilinin birbirine girdiği anda Ş.S.'nin S.U.'yu bıçakla yaraladığı anlar yer aldı. Kavga esnasında otobüste bulunan yolcuların panikle kaçıştığı ve belediye otobüsü şoförünün araya girmek istediği anlar da görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir kavga Güvenlik Polisiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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