İzmir'de AVM'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'nin hemen yanında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayın faili polis ekiplerince yakalandı. AVM'nin girişinde bulunan kafeteryada meydana gelen silahlı saldırıda, eğlenmeye gelen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Olay saat 22.00 sıralarında Balçova'da bulunan İstinye Park AVM'nin hemen yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre esnaflık yapan N.U.E. adlı bir kişi, alacak-verecek mevzusundan husumetli olduğu E.A. ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce N.U.E., yanındaki tabancasıyla E.A.'yı bacağından vurarak kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar korkuyla kaçışmaya başlarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın şüphelisi N.U.E., suç aletiyle birlikte kısa sürede Balçova Asayiş ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı E.A. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR