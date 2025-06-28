İzmir'de Asayiş Operasyonları: 92 Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir'de Asayiş Operasyonları: 92 Aranan Şahıs Yakalandı
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İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarda 92 aranan şahsı yakaladı. Uyuşturucu maddeler, silahlar ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekipleri tarafından son bir haftada geçekleştirilen çalışmalarda 92 aranan şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında, yüklü miktarda uyuşturucu madde, birçok silah, çalıntı araç ve motosikletler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen kararlı çalışmalar hız kesmeden sürüyor. 21-27 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; 18 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, 11 kilo 918 gram narkotik madde, 2 bin 864 adet uyuşturucu hap, 1 çalıntı araç ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca 18 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 189 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken aranan 92 şahıs da yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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