İzmir'de Alkollü Sürücünün Yol Açtığı Kaza: 4 Yaralı

İzmir'de Alkollü Sürücünün Yol Açtığı Kaza: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde, alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, aralarında 3 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeritteki araçla çarpıştığı kazada, aralarında 3 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yasal sınırın yaklaşık dört katı alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Foça'nın Fatih Mahallesi Oruç Reis Caddesi Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. (26) yönetimindeki 35 BJJ 424 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, S.D.Ö. (48) idaresindeki 06 GE 4930 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü S.D.Ö. ile yolcular A.Ö. (16), Z.K.Ç. (26) ve 3 yaşındaki K.L.Ç. (3) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından Jandarma Trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü S.D'nın 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.