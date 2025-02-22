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İzmir'de Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'de Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu: 1 Ölü, 1 Yaralı
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İzmir'in Menderes ilçesinde alkollü sürücünün emniyet şeridindeki çekiciye çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya sebep olan sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı aracın emniyet şeridinde park halindeki çekiciye çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. İki çekici sürücüsünün havaya savrulduğu kaza anı araç kamerasına yansırken, kazaya sebep olan sürücü gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı Ayrancılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Toprak (38), kullandığı 35 RAY 73 plakalı çekicinin lastiğinin patlaması üzerine aracı emniyet şeridine park etti. Toprak'a yardım etmek için aynı yola giren Recep Camcı idaresindeki 35 BSG 924 plakalı çekici de bölgeye geldi. Bu esnada Muhammed S. (25) yönetimindeki 09 AOJ 265 plakalı pikap, önünde ilerleyen kamyonun sağından geçmek isterken emniyet şeridinde bulunan 2 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç dışında olan Ahmet Toprak ve Recep Camcı havaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Toprak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Recep Camcı'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Toprak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alkollü çıktı

Polis ekiplerince gözaltına alınan pikabın sürücüsü Muhammed S.'nin, hastanedeki muayenesinde alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, kaza anı yol kenarında bulunan çekicinin araç kamerasına yansıdı. Görüntüde iki araç sürücüsünün araç kenarında bulunduğu esnada pikabın süratle araçlara çarpması, sürücülerin havaya savrulması anları yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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