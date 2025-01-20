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İzmir'de Alkol İçen Öğretmenler Görevden Uzaklaştırıldı

İzmir'de Alkol İçen Öğretmenler Görevden Uzaklaştırıldı
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Bornova'daki bir ortaokulda mezuniyet töreninde alkol içen öğretmenler ve okul idarecileri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevden uzaklaştırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada 10 eğitimci hakkında işlem yapıldı.

İzmir'de okulda alkol içen öğretmenler görevden uzaklaştırıldı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir ortaokulda, okul bahçesinde şampanya patlatan ve okul içerisinde alkol içen okul idaresi ve öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulundaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntünün ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Öğretmenlerin okul içerisinde içki içtiği görüntüler de yine veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Görevden uzaklaştırıldılar

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın ardından görüntüdeki 6'sı öğretmen 4'ü okul idarecisi 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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