İzmir'de Alacak Verecek Kavgasında Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde alacak verecek kavgasında silahla vurulan genç hayatını kaybederken olayla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sokakta buluşan Yücehan Eryıldız (24) ile arkadaşı S.B.A. (23) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B.A., yanında bulunan silahla arkadaşı Yücehan Eryıldız'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Eryıldız kanlar içinde yere yığılırken, S.B.A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eryıldız, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen Eryıldız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüphelinin S.B.A. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla S.B.A., Torbalı ilçesi Dağkızılca köyünde bulunan bir evde, suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR