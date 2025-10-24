Haberler

Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde 32 yaşındaki Mert Avcı, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından anne ve babasını vurduktan sonra intihar etti. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri üç kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

  • Mert Avcı (32), anne ve babasını silahla vurarak öldürdü.
  • Mert Avcı, anne ve babasını öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.
  • Olay, İzmir'in Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi.
  • Polis ve sağlık ekipleri olay yerine giderek üç kişinin öldüğünü tespit etti.
  • Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, anne ve babasını silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de kan donduran bir olay meydana geldi. Akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'nde bulunan bir sitede edinile bilgiye göre, Mert Avcı (32) henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartışmaya başladı.

ÖNCE ANNE VE BABASINI, SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Avcı, yanında bulunan silahla annesi Hatice Avcı (54) ve babası Sadi Avcı'yı (67) vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mert Avcı ile anne ve babasının yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcısının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Anıl Yavuz:

Akp türkiyesi

