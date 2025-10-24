Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, anne ve babasını silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de kan donduran bir olay meydana geldi. Akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'nde bulunan bir sitede edinile bilgiye göre, Mert Avcı (32) henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartışmaya başladı.

ÖNCE ANNE VE BABASINI, SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Avcı, yanında bulunan silahla annesi Hatice Avcı (54) ve babası Sadi Avcı'yı (67) vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mert Avcı ile anne ve babasının yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcısının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.