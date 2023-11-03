İzmir'de adliye binası önünde bıçaklanan kadının cenazesi defnedildi

Seferihisar ilçesinde adliye binası önünde eşi tarafından bıçaklanan Neşe Keçkin'in cenazesi defnedildi. Şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde adliye binası önünde eşi tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Neşe Keçkin'in (23) cenazesi defnedildi.

Keçkin'in cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak ilçeye getirildi.

2 çocuk annesi kadının cenazesi, Seferihisar Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Seferihisar Tepecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede anne Sevda ve baba Mehmet Tavcı ile yakınları gözyaşı döktü.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli A.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Seferihisar ilçesinde dün adliye binası önünde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi A.K. tarafından bıçaklanan Neşe Keçkin (23), ambulansla önce Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne ardından da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Keçkin, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Şüpheli A.K. ise polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanmıştı.