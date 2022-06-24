İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulunan zanlı cezaevinde İzmir'in Selçuk ilçesinde, 82 yaşındaki kadına darp ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. İzmir'in Selçuk ilçesinde, 82 yaşındaki kadına darp ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. YAŞLI KADINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Haziran 2022 tarihinde Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 82 yaşındaki Y.O'ya hem saldırıp hem de cinsel istismarda bulunan M.P., şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadesi alınan M.P., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. KADIN MECLİS ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını savunan Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de, olaya tepki gösterdi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Selçuk İzmir 3. Sayfa Haberler

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