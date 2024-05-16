İzmir'de 8 katlı sitede yangın paniği: Çocuk odası alevlere teslim oldu

İzmir'de 8 katlı sitede yangın paniği: Çocuk odası alevlere teslim oldu

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, 8 katlı bir sitede bulunan dairenin çocuk odasında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi'ndeki 8 katlı sitenin 2. katındaki dairede meydana geldi. Daire sakinleri evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çocuk odasında yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan ev halkı, alevleri söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye personellerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.