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İzmir'de düzenlenen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda Yunanistan'dan tekneyle getirilen 764 kilogram skunk/esrar uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 2'si yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyon ile 764 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, bir tekne ile Yunanistan'dan İzmir'e uyuşturucu madde nakledildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık, Seferihisar ilçesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir Deniz Polisi görevlileri ile yapılan ortak operasyon sonucunda; tekne içerisinde gizlenmiş halde 764 kilogram skunk/esrar uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi. Öte yandan, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 şüphelinin de yakalandığı belirtildi.

"Gençlerimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu ile mücadelemizi; karada polisimiz ve jandarmamız ile Mavi Vatan'ımızda sahil güvenliğimiz ile kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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