Kan lekesi, annesini öldüren zanlıyı ele verdi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde bıçaklanarak öldürülen 65 yaşındaki kadının katil zanlısı oğlu çıktı. Cinayet, zanlının kıyafetinden otomobiline bulaşan kan lekesi ve 600 saatlik kamera kaydının titizlikle incelenmesi sonucu aydınlatıldı.

Olay, 13 Aralık tarihinde Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaburun ilçesindeki yazlıklarından dönen Naime Z. (65) ile oğulları Emre Z. (42) ve Alican Z. (36) eve geldi. Bir süre sonra Emre Z. evden ayrılırken, anne Naime Z. deterjan almak amacıyla apartmanın bodrum katındaki kömürlüğe indi. Annesinin uzun süre yukarı çıkmamasından şüphelenen Alican Z., aşağı indiğinde Naime Z.'yi kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaşlı kadının çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Özel ekip 600 saatlik görüntüyü saniye saniye izledi

Cinayetin aydınlatılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekipler kuruldu. Soruşturma kapsamında çevredeki 30 güvenlik kamerası ile 10 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasına ait toplam 600 saatlik görüntü mercek altına alındı. Olay günü apartmana girip çıkanların ifadelerine başvurulurken, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri şüphelilerin dijital materyallerini inceledi.

Otomobildeki kan lekesi cinayeti deşifre etti

Kriminal incelemeler sonucunda, tutuklanan kardeşlerden Emre Z.'nin kıyafetinden otomobiline annesine ait kan lekesinin bulaştığı tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda, cinayeti Emre Z.'nin işlediği, diğer kardeş Alican Z.'nin ise olayla bir bağlantısının bulunmadığı netleşti.

Cinayetin nedeni borç para tartışması

Yapılan araştırmada, katil zanlısı Emre Z.'nin yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle annesinden borç para talep ettiği, reddedilince çıkan tartışma sonrası cinayeti işlediği öğrenildi. - İZMİR