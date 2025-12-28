Haberler

İzmir'de 61 yıl hapis cezası bulunan 'suç makinesi' yakalandı

İzmir'de 61 yıl hapis cezası bulunan 'suç makinesi' yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabağlar ilçesinde, 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suçtan kaydı olan M.E. isimli kadın, polis tarafından yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve yankesicilik dahil birçok suçla ilgili aranan kadın, izini süren ekipler tarafından Konak ilçesinde bulunan kayıt dışı bir ikamette bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin uzun süreli takibi sonucu, hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suçtan kaydı olan kadın yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, özellikle pazar yerlerinde gerçekleşen yankesicilik olaylarının faili olan ve "uyuşturucu madde ticareti" ile "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçlarından hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (37) isimli kadını yakalamak için çalışma başlattı. Daha önceden yankesicilik, gasp, kapkaç, uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve ticareti gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüphelinin izini süren ekipler, M.E.'nin Konak ilçesinde kayıt dışı bir ikamette saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla "suç makinesi" olarak tabir edilen kadın yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E., adli makamlara teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail gece yarısı Suriye'yi vurdu

Türkiye'nin yanı başında hareketli saatler! İsrail bölgeyi hedef aldı
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Yola döşenen mayınlar patladı! Otomobildeki 9 kişi feci şekilde can verdi

Araç geçerken yoldaki mayın patladı, 9 kişi feci şekilde can verdi
Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi

Putin'i mest eden gelişme! Rusya 2 şehri resmen ele geçirdi
İsrail gece yarısı Suriye'yi vurdu

Türkiye'nin yanı başında hareketli saatler! İsrail bölgeyi hedef aldı
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler