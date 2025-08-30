İzmir'de 5 Köpek ve 3 Kedi Zehirlenerek Öldürüldü: Şüpheli Gözaltında

İzmir'de 5 Köpek ve 3 Kedi Zehirlenerek Öldürüldü: Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Selçuk ilçesinde meydana gelen olayda, 5 köpek ve 3 kedi zehirlenerek öldürüldü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, köpek saldırısına uğradığını ileri sürerek zehirli etleri çocuklara dağıttırdığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 köpek ve 3 kedinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan 2 çocuğun ifadesiyle belirlenen şüphelinin, köpek saldırısına uğradığını ileri sürüp, bu nedenle zehirli etleri çocuklara dağıttırdığını ifade ettiği öğrenildi.

Olay, 28 Ağustos günü Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede sahipsiz 5 köpek ve 3 kedinin zehirlenerek öldürülmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın faillerini yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Yaklaşık 60 saatlik kamera incelemesi yapan ekipler, B.Ç. ve İ.İ. isimli iki çocuğun hayvanlara zehirli yiyecek verdiğini tespit etti. Çocuklar, yapılan mülakatta zehirli yiyecekleri A.S. isimli şahıstan aldıklarını itiraf etti.

Zirai ilaçlar ele geçirildi

Selçuk Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüpheli A.S.'nin evinde, İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ziraat mühendislerinin katılımıyla yapılan aramada, hayvanları zehirlemede kullanılabileceği değerlendirilen 5 farklı türde zirai ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S.'nin ifadesinde, birkaç gün önce bir köpeğin saldırısına uğradığını ve ısırıldığını ileri sürüp, bu nedenle çocuklara zehirli et vererek dağıtmalarını istediğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - İZMİR

