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İzmir'de 4 Milyon Liralık Makaron Operasyonu

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İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 2 milyon 484 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde polis ekipleri tarafından bir depo ve raca yönelik gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 2 milyon 484 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Bergama ve Dikili ilçelerinde şüpheli şahıslara ait 1 depo ve 1 araçta kaçak sigara bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 2 milyon 484 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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