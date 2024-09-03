İzmir'de 4 Milyon Liralık Makaron Operasyonu

İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde polis ekipleri tarafından bir depo ve raca yönelik gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 2 milyon 484 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Bergama ve Dikili ilçelerinde şüpheli şahıslara ait 1 depo ve 1 araçta kaçak sigara bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 2 milyon 484 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. - İZMİR