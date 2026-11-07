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İzmir'de 33 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

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İzmir'de 33 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, birden fazla kişiye gece vakti silahla yağma suçundan 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, hakkında 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adli mercilere teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan sorgulamada, şüpheli şahıs U.K.' nin birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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