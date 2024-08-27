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İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış

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İzmir'in Bornova ilçesinde Vesih Şimşek isimli şahıs, tabancayla 3 çocuğunu öldürüp intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından bir yakınını arayan babanın çocuklarını vurduğunu belirterek "Ben de intihar edeceğim" dedikten sonra bulundukları yeri bildirdiği öğrenildi.

İzmir'de sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 3 çocuğunu öldürüp, 1 çocuğunu ve kendisini yaraladı. Katil zanlısı baba ve yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP TELEFONA SARILDI

Edinilen bilgiye göre; çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığılırken katil zanlısı baba, bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildirdi. Telefonu kapatan baba, çocuklarını öldürdüğü silahla kendini vurdu.

İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış

ÇOCUKLARIN ANNESİ MANİSA'DA

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, katil zanlısı baba ve yaralı kız çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocukların annesinin ise Manisa'da olduğu öğrenildi.

İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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