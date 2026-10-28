İzmir'de 187 kilometre hız görüntüsünü paylaşan sürücüye 25 bin lira ceza kesildi

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İzmir'de sosyal medya hesabından, otomobille 187 kilometre hız görüntüleri paylaşan sürücüye, 25 bin lira idari para cezası kesildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları kapsamında, sosyal medya platformu Instagram üzerinden hız ihlali yaptığına ilişkin görüntüleri yayan S.K. (27) isimli kişinin kimliği ve adresi tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan S.K., gözaltına alındı.

Özendirici görüntü paylaşmaktan cezayı yedi

Söz konusu görüntüleri başka bir sosyal medya platformundan alarak kendi hesabında paylaştığını beyan eden S.K.'nin, trafik kural ihlaline özendiren görüntüleri alenen yaydığı belirlendi ve 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı