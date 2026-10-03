İzmir'de 14 yıl 10 gün hapis cezası olan firari Yunus timleri tarafından yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir'de, hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin bugün gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları sırasında şüphe üzerine durdurulan E.D. isimli şahsın GBT-UYAP sorgulaması yapıldı. Yapılan incelemede, E.D.'nin 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı