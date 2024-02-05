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İzmir'de 133 adrese yapılan operasyonda 183 şüpheli yakalandı

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İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelinde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 133 adrese yapılan operasyonda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 183 şüpheli yakalandı.

İzmir'de 133 adrese yapılan operasyonda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 183 şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelinde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik, 2 bin 350 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi. 24 saat süreyle sabit ve hareketli uygulamalar yapılarak 133 adrese düzenlenen operasyonda; 21'i hırsızlık suçlarından olmak üzere, kasten öldürme, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranması olan 183 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Emniyet Müdürlüğü İzmir Güvenlik Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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