İzmir'de 13 Yıl Goyulan Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 yıldır aranan firari hükümlü, üzerindeki sahte kimlikle beraber yakalandı.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.Y.'nin (54) ilçeye geldiği bilgisine ulaştı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan takip çalışması sonucu firari hükümlünün Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda araç içerisinde bulunduğu belirlendi.

Firari hükümlünün kullandığı aracı tespit eden jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda seyir halindeki aracı durdurarak araç sürücüsü D.Y.'yi yakaladı.

Yapılan sorgulamada, hakkında kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, hayvan hırsızlığı, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma-taşıma veya bulundurma suçları başta olmak üzere 10 ayrı suçtan verilmiş toplam 26 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 yıldır aranan D.Y. isimli şahıs olduğu anlaşıldı.

Üzerindeki sahte kimlikle yakalanan firari hükümlünün ikametinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet altın kalıbı, 2 bin 860 adet basıma hazır sahte altın, 2 bin 756 adet basılmış sahte altın, 1 adet sahte altın üretiminde kullanılan temizleme makinası, sahte altın üretiminde kullanılan çok sayıda makina ve materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan firari, cezaevine gönderildi. - İZMİR