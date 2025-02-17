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İzmir'de 11 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

İzmir'de 11 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli hükümlü yakalandı. Hükümlü, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince Gaziemir ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Durumundan şüphelendikleri A.K.'nin yapılan sorgusunda, kasten yaralama ve birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçlarından 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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