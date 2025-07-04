İzmir Buca'daki Orman Yangınına Hava ve Kara ile Müdahale Devam Ediyor

İzmir Buca'daki Orman Yangınına Hava ve Kara ile Müdahale Devam Ediyor
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İzmir'in Buca ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Yangına 4 uçak ve 11 helikopterle müdahale ediliyor. Gece boyunca devam eden yangının kontrol altına alınamadığı bildirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yemyeşil ormanlar griye dönerken, 4 uçak ve 11 helikopterin ise yangına müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle hızlı ilerleyen yangının verdiği tahribat ise dronla görüntülendi.

İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 15.50'de 2 inşaat işçisinin spiral makinesi ile demir keserken sıçrayan kıvılcımların çöpleri tutuşturması ve oradan da ormanlık alana sıçramasıyla başlayan yangın gece boyunca devam etti. Rüzgarın şiddetiyle alevler Sarnıç bölgesinden Kısıkköy'e kadar ilerledi. Aydın-İzmir karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, yangının ikinci gününde bölgede alevlerin hala kontrol altına alınamadığı bildirildi. Gündoğumu ile birlikte havalanan 4 uçak ve 11 helikopterin ise yangına müdahalesi sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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