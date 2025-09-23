İzmir Buca'da Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Gözaltına Alındı

İzmir'in Buca ilçesinde üzerinde 2 bin 246 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Göksu Mahallesinde operasyon düzenledi. M.G. isimli bir şüpheli, üzerinde 2 bin 246 adet sentetik ecza hapı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan M.G., daha sonra adli mercilere sevk edildi. - İZMİR