İzmir Buca'da Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Gözaltına Alındı
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Göksu Mahallesinde operasyon düzenledi. M.G. isimli bir şüpheli, üzerinde 2 bin 246 adet sentetik ecza hapı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan M.G., daha sonra adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
