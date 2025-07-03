İzmir Buca'da Orman Yangını: 3 Orman İşçisi Dumandan Etkilendi

İzmir Buca'da Orman Yangını: 3 Orman İşçisi Dumandan Etkilendi
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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, dumandan etkilenen 3 orman işçisi tedavi altına alındı. Yangına sebep olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, dumandan etkilenen 3 orman işçisi tedavi altına alındı. Yangınla ilgili jandarma tarafından 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Çeşme ver Ödemiş'te orman yangınlarıyla mücadele eden İzmir'de bir yangın da Buca ilçesinde çıktı. Saat 15.50 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi Kaynaklar mevkiinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale devam ederken, yangında dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı.

Bölgedeki bir yapımı devam eden bir inşaatta kullanılacak demirleri spiral makinesiyle kestiği esnada çıkan kıvılcımlarla yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüphelinin ise gözaltına alındığı ve jandarmada sorgularının devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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