İzmir Bornova'da kumar operasyonunda 52 kişiye 615 bin TL'yi aşkın idari ceza kesildi

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İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 52 kişiye toplam 615 bin 12 TL idari ceza kesilirken, iş yeri sorumlusu ve oyun görevlisi 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı kumar faaliyetlerine yönelik Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Çok sayıda kumar materyali ele geçirildi

İş yerinde yapılan aramalarda kumar faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 75 adet tombala kağıdı, 8 deste iskambil kağıdı ve bin adet oyun pulu ele geçirildi.

52 kişiye 615 bin lirayı aşkın idari yaptırım

Operasyonda iş yerinde bulunan ve kumar oynadığı belirlenen 52 şahsın her birine ayrı ayrı olmak üzere toplam 615 bin 12 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca işletme sorumlusu ile tombala oyununda görev aldığı tespit edilen toplam 4 şahıs hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı