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İzmir Bayraklı'da denizden çıkarılan kadın cesedinin yaşı 30 olarak tahmin ediliyor

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İzmir Bayraklı'da denizden çıkarılan kadın cesedinin yaşı 30 olarak tahmin ediliyor Haber Videosunu İzle
İzmir Bayraklı'da denizden çıkarılan kadın cesedinin yaşı 30 olarak tahmin ediliyor
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İzmir Bayraklı'da öğle saatlerinde denizde hareketsiz görülen kişi, ihbar üzerine polis ve Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarıldı. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının yaşamını yitirdiği belirlenirken, kimliksiz cenaze Adli Tıp morguna kaldırıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde denizde 30 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.

Bugün öğle saatlerinde Bayraklı'da denizde hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin titiz çalışmasıyla denizden karaya çıkarılan kadının sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak, şerit çekti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde ve ceset üzerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından üzerinde herhangi bir kimlik belgesine rastlanmayan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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