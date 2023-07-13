İzmir Barosu'na Kayıtlı Avukat Tabancayla Vurularak Öldürüldü

İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Zeliha Ay, erkek arkadaşı astsubay C.Y. ile kaldığı evde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. C.Y.'nin ifadesinde silah sesiyle uyandığını ve Ay'ı kanlar içerisinde yatarken bulduğunu söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.