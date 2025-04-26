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İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı İnşaatında Kaza: 9 Yaralı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatında meydana gelen iş kazasında 9 işçi yaralandı. Çöken zemin nedeniyle gerçekleşen kazadan sonra yaralılar hastanelere kaldırıldı.

İzmir- Ankara hızlı tren hattı inşaatında kaza: 9 yaralı

MANİSA - İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatının Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay mevkiindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında 9 işçi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkiinde demir yolu viyadük inşaatında demir döşeme çalışmaları esnasında demir döşeli zemin çöktü. Olayda 9 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN - 3.Sayfa
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