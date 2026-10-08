İzmir Alsancak'ta raylara giren 2 kişi trene alınmayınca taş atıp kaçtı

İzmir Alsancak'ta raylara giren 2 kişi trene alınmayınca taş atıp kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak Tren İstasyonu'nda dün akşam raylara çıkan 2 kişi, hareket halindeki trenin önünü keserek binmek istedi. Makinistin trene almadığı şahıslar taş attıktan sonra kaçarken, polis ekipleri yakalanmaları için çalışma başlattı.
İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak tren istasyonunda, demiryolu hattına girerek hareket halindeki trenin önünü kesen 2 şahıs, makinist tarafından trene alınmayınca trene taş atarak kaçtı.
Olay, dün akşam saatlerinde Alsancak Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren istasyondan hareket ettiği sırada raylara çıkan 2 kişi hattı kapattı. Hem kendi can güvenliklerini hem de sefer güvenliğini hiçe sayan şahıslar, trene binmek istedi. Makinist, güvenlik ve işletme kuralları doğrultusunda şahısları trene almadı. Bunun üzerime şahıslar, trene taş attıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.