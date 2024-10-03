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Kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi

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İzmir'de kadınların etek altı görüntülerini çektiği iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından linç edildi. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, çevrede bulunan vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

İzmir Alsancak'ta bir şahsın,kadınların etek altı görüntülerini çektiği öne sürüldü. Bunun üzerine çevredeki diğer vatandaşlar, görüntüleri çektiği iddia edilen sapık, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi gözaltına alırken o anlar cep telefonlarıyla kayda alındı. Görüntülerde adamın yüzünün kanlar içinde kaldığı görülürken serin kanlılığı da dikkatlerden kaçmadı.

Kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi

Kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Alsancak Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yaşam Polis İzmir

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