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İzmir Alsancak Limanı'nda Araç Denize Düştü

İzmir Alsancak Limanı'nda Araç Denize Düştü
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İzmir Alsancak Limanı'nda bir mühendis manevra yaptığı sırada aracının denize düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir Alsancak Limanı'nda bir aracın sürücüsünün manevra yaptığı esnada denize düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, bugün İzmir Alsancak Limanı'nda meydana geldi. iddiaya göre, mühendis Doruk Y. (40) idaresindeki araç, manevra esnasında denize düştü. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce araç vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, durumu ağır olan Doruk Y., ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunan Doruk Y., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aracın denize düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan, yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, sürücünün manevra yapmak istediği anlarda aracın denize düştüğü yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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