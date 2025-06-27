İzmir Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Aliağa ilçesinde bu sabah çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bu sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, yangın saat 10.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan 6 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale etti. Alevler, ekiplerin hummalı çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa