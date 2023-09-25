İzmir Adliyesi Önündeki Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı
İzmir Adliyesi önündeki restoranda meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Çatışma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İzmir Adliyesi önündeki çatışma anından sıcak görüntüler: 1 ölü, 3 yaralı
İZMİR - İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çatışma anı anbean kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çatışma anları, anbean ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa