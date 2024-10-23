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İzmir Açıklarında Yüzlerce Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir Açıklarında Yüzlerce Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ölüme itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca, Çeşme ve Dikili açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 80 göçmen yakalandı.

İzmir'in Menderes açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme itilen lastik bot içerisindeki 17'si çocuk 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Çeşme ve Dikili açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 4'ü çocuk 80 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalanarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Ekim sabahı saat 07.40'ta, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 17'si çocuk 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından kurtarıldı.

Uçak belirledi, kaçaklar yakalandı

22 Ekim akşamı saat 20.30'da ise, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-551) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3'ü çocuk 41 göçmen yakalandı. Yine Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 1'i çocuk 38 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik İnsan Hakları Yunanistan Menderes 3-sayfa Dikili Göçmen Hukuk Yaşam Dünya Çeşme izmir

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