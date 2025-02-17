İzmir Açıklarında Sürüklenen Lastik Bot İçindeki 24 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 11'i çocuk 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Şubat saat 11.00'de, Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-902, KB-22) tarafından lastik bot içerisindeki 11'i çocuk 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR