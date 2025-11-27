İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonları
İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, Sahil Güvenlik 23 düzensiz göçmeni yakaladı ve Yunan unsurlarınca geri itilen 20 düzensiz göçmeni kurtardı.
İzmir açıklarında 25 Kasım sabahı arka arkaya gerçekleştirilen operasyonlarda Sahil Güvenlik, Selçuk açıklarında İHA tespitiyle 23 düzensiz göçmeni yakalarken, Foça açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen bottaki 20 düzensiz göçmeni ise kurtardı.
25 Kasım saat 01.50'de Selçuk ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubunun tespit edildi ve bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-72) sevk edildi. Durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Aynı gün saat 04.00'teFoça ilçesi açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR