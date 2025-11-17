Haberler

İzmir Açıklarında 63 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında yapılan iki operasyonda, 11'i çocuk toplam 63 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11'i çocuk 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun açıklarında önceki gün sabah 09.32'de lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına geçiş yapmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları TCSG-907 ve KB-41, hareket halindeki botu durdurarak 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı gün saat 07.45'te Menderes açıklarında bir başka lastik botun bulunduğu bilgisinin alınması üzerine TCSG-7 ve KB-89 görevlendirildi. Ekipler, durdurdukları botta 11'i çocuk toplam 29 düzensiz göçmeni yakaladı. İki operasyonda yakalanan toplam 63 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
Kızılcık Şerbeti ile ilgili 'hijyen' iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı

Vedanın ardından çok konuşulacak iddia! Hijyenine dikkat etmiyormuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.