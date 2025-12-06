Haberler

İzmir'de açıklarında göçmen hareketliliği

İzmir'de açıklarında göçmen hareketliliği
Güncelleme:
İzmir'in Urla ve Seferihisar ilçeleri açıklarında denizde sürüklenen 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca Karaburun ve Çeşme'de toplam 62 göçmen yakalandı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Aralık günü Urla açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, bottaki 18'i çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı. Seferihisar açıklarında da, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaburun açıklarında da görevli Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak 31 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmen de yine ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
