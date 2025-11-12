İzmir Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

10 Kasım günü saat 02.50 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları KB-22 ve KB-89 tarafından durdurulan hareketli lastik botta, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu toplam 27 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Aynı gün saat 03.15'te yine Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları TCSG-7 ve KB-89 tarafından yürütülen operasyonda, bottaki 14 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Yakalanan ve kurtarılan toplam 41 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında adli işlemler başlatıldı. - İZMİR