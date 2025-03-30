İzmir Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir açıklarında lastik bot içerisinde tespit edilen 6'sı çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 28 Mart günü saat 01.05 sıralarında Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botları KB-32 ve KB-117 tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 6'sı çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR